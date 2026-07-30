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Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ И ВРУЧИЛ ИМ ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ

Новости Четверг, 30 июля 2026 20:45
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БАНК АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ И ВРУЧИЛ ИМ ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Национальном банке Республики Абхазия состоялась торжественная церемония чествования выпускников абхазских школ, окончивших обучение с отличием и награжденных медалями. С приветственным словом к золотым и серебряным медалистам обратилось руководство Банка Абхазии. В ходе встречи гостям выразили глубокую признательность за их трудолюбие, стремление к знаниям и высокие учебные достижения.

Руководством банка было отмечено, что успехи молодых людей это основа будущего интеллектуального и экономического потенциала республики. Выпускникам пожелали уверенности в собственных силах, ярких профессиональных побед и новых свершений на благо Абхазии.

В знак признания выдающихся результатов в учебе каждому медалисту была вручена памятная банкнота номиналом 500 апсар с изображением Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Памятными банкнотами были награждены:

Бения Валерия – Бзыпская средняя школа № 1;

Дбар Адам – Бамборская средняя школа;

Лаквитава Милана – средняя школа № 5 г. Сухум;

Чагава Алия – средняя школа № 10 г. Сухум;

Сангулия Нисса – средняя школа № 10 г. Сухум.

Кроме того, Правлением Банка Абхазии принято решение ежегодно награждать выпускников-медалистов памятными банкнотами номиналом 500 апсар «Владислав Ардзинба».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 20:47

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