БАНК АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ И ВРУЧИЛ ИМ ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ
Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Национальном банке Республики Абхазия состоялась торжественная церемония чествования выпускников абхазских школ, окончивших обучение с отличием и награжденных медалями. С приветственным словом к золотым и серебряным медалистам обратилось руководство Банка Абхазии. В ходе встречи гостям выразили глубокую признательность за их трудолюбие, стремление к знаниям и высокие учебные достижения.
Руководством банка было отмечено, что успехи молодых людей – это основа будущего интеллектуального и экономического потенциала республики. Выпускникам пожелали уверенности в собственных силах, ярких профессиональных побед и новых свершений на благо Абхазии.
В знак признания выдающихся результатов в учебе каждому медалисту была вручена памятная банкнота номиналом 500 апсар с изображением Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
Памятными банкнотами были награждены:
Бения Валерия – Бзыпская средняя школа № 1;
Дбар Адам – Бамборская средняя школа;
Лаквитава Милана – средняя школа № 5 г. Сухум;
Чагава Алия – средняя школа № 10 г. Сухум;
Сангулия Нисса – средняя школа № 10 г. Сухум.
Кроме того, Правлением Банка Абхазии принято решение ежегодно награждать выпускников-медалистов памятными банкнотами номиналом 500 апсар «Владислав Ардзинба».