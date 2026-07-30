СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел Республики Абхазия под руководством замминистра Беслана Чкадуа состоялось совещание, посвящённое усилению работы Госавтоинспекции в городах и районах республики. Его провели в связи с текущей дорожной обстановкой и продолжающимся курортным сезоном. В последнее время на дорогах республики отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий, что требует принятия дополнительных мер по стабилизации ситуации.

По итогам совещания руководством МВД поставлены задачи: усилить меры безопасности на дорогах и принять комплекс дополнительных мер для стабилизации дорожной обстановки, оперативно реагировать на нарушения правил дорожного движения, уделяя особое внимание систематическим нарушителям, активизировать работу по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - несмотря на действующие высокие штрафы, таких случаев остаётся немало, обеспечить равный подход ко всем водителям, без какой-либо избирательности, внедрить смешанную систему патрулирования, включая скрытую форму, для более эффективного контроля за соблюдением ПДД и влияния на общую дорожную ситуацию.

Также в ходе совещания озвучены кадровые перестановки в системе ГАИ. Так, назначен новый исполняющий обязанности начальника ГАИ Очамчыры. Кроме того, в структуре ведомства назначен новый руководитель спецроты. В ближайшее время будет определён и новый начальник отдела фото- и видеофиксации УГАИ МВД – этот участок работы является одним из передовых в системе и требует особого внимания и более чёткой организации.

По словам Чкадуа, основанием для такого шага стали выявленные грубые нарушения в профессиональной деятельности и неудовлетворительные результаты работы подразделения. Начальнику УГАИ МВД Дамею Авидзба дано поручение усилить контроль за личным подчинённым составом, начальниками ГАИ территориальных подразделений. Руководством МВД отмечено понимание проводимого большого объёма работы сотрудниками ГАИ в условиях кадрового дефицита и систематических нагрузок. Вместе с тем обстановка на дорогах остаётся непростой.

Беслан Чкадуа особо подчеркнул, что принятые решения – часть системной работы: кадровые перестановки будут продолжены. На сегодняшний день у руководства МВД есть ряд серьёзных вопросов к руководителям подразделений Госавтоинспекции в других городах и районах республики.

Все вновь назначенные руководители вступают в должность с испытательным сроком – он составит 3 месяца. Как пояснил замминистра, такой подход позволит объективно оценить эффективность работы новых кадров. Если по истечении этого срока не будут продемонстрированы положительные показатели, сотрудники не будут утверждены в должности, а процесс кадровых назначений продолжится.

Об этом сообщает сайт МВД.