МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ СУЛТАНУ ХАЖИРОКО

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове вручил Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» заслуженному артисту Кабардино-Балкарской Республики Султану Борисовичу Хажироко. Почетное звание присвоено за вклад в развитие эстрадного искусства и популяризацию культуры народов Кавказа.

В ходе встречи Даур Кове поздравил артиста с высоким государственным признанием и отметил важность его творческой деятельности для укрепления культурно-гуманитарных связей.

В свою очередь, Султан Хажироко выразил искреннюю благодарность руководству республики и Министерству культуры за высокую оценку его труда, подчеркнув свою готовность и впредь содействовать развитию и популяризации культуры народов Кавказа.