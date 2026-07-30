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Абхазия Информ

В МЮССЕРЕ ОБВАЛИЛСЯ УЧАСТОК ДОРОГИ

Новости Четверг, 30 июля 2026 13:02
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В МЮССЕРЕ ОБВАЛИЛСЯ УЧАСТОК ДОРОГИ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Специалисты Управления капитального строительства обследовали обвалившийся после мощных ливней участок дороги в Мюссере. По поручению премьер-министра Владимира Делба специалисты УКС совместно с сотрудниками ГП «Абхазберегозащита» обследовали участок дороги, ведущей к госдаче.

Составляется проектно-сметной документация, после чего начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Госдача была возведена в 1988 году для последнего генсека СССР Михаила Горбачева. Здание располагается в 18 километрах от Гудауты и в восьми километрах от Пицунды.

Живописная территория с собственным пляжем привлекает множество отдыхающих и местных жителей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 13:05

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