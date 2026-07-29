ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ «АБХАЗСКУЮ ЦИТРУСОВУЮ КОМПАНИЮ»
Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Гулрыпшского района Саид Харазия и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков совершили совместный визит на предприятие ООО «Абхазская цитрусовая компания» в селе Пшап, где ознакомились с работой современного производственно-логистического комплекса, специализирующегося на заготовке, хранении и переработке цитрусовых.. Компания специализируется на заготовке, хранении и переработке цитрусовых.
Директор компании Алик Минасян продемонстрировал работу технологических линий и поделился планами по развитию.
В настоящее время завершено строительство комплекса зданий для заготовки, хранения и переработки цитрусовых плодов, смонтирована и прошла предварительную пуско-наладку линия сортировки. До начала сезона сбора мандаринов будет установлено оборудование для производства соков.
«Очень хотелось бы видеть как можно больше таких масштабных проектов на территории Республики Абхазия. Именно они будут способствовать развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест, поступлению налогов в бюджет», – отметил посол.
Основным рынком сбыта продукции предприятия остается Российская Федерация, что укрепляет торгово-экономические связи двух стран.
По итогам визита стороны обсудили меры господдержки агросектора, возможности расширения производственных мощностей и наращивание экспортного потенциала.
Напомним, данный проект реализуется на средства российского Банка ВТБ (ПАО) в рамках Программы льготного кредитования.
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