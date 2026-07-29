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Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Новости Среда, 29 июля 2026 19:59
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия под председательством генпрокурора Адгура Агрба состоялось рабочее совещание с участием прокуроров районов, города Сухум и приравненных к ним прокуроров.

В рамках совещания прокурор Гагрского района и зампрокурора Гудаутского района доложили генеральному прокурору о ходе расследования уголовных дел, в том числе по фактам убийств, имевших место в республике в последние дни. Особое внимание было уделено своевременности проведения следственных действий, полноте собираемой доказательственной базы, установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Кроме того, заслушана информация о расследовании других уголовных дел, представляющих общественный интерес, о плановых мероприятиях, намеченных к проведению во втором полугодии этого года, о принимаемых мерах по обеспечению законности, защите прав и законных интересов граждан.

В связи с поступающей информацией об участившихся нарушениях в сфере охраны объектов историко-культурного наследия генпрокурором Адгуром Агрба дано поручение прокурорам районов и города Сухум провести внеплановую проверку исполнения законодательства Республики Абхазия об историко-культурном наследии.

По итогам совещания генеральный прокурор поручил прокурорам районов, города Сухум, прокурорам специализированных прокуратур обеспечить постоянный контроль за расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, а также усилить взаимодействие с органами внутренних дел и другими правоохранительными структурами.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2026 20:04

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