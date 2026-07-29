МИНИСТР ПО ЧС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава спасательного ведомства Алиас Авидзба ознакомился с работой подразделений МЧС в Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах. В рабочей поездке главу ведомства сопровождали его первый зам Тигран Делибалтян и замминистра Нугзар Эмурхба.

В ходе поездки глава МЧС познакомился с личным составом районных пожарно-спасательных частей, осмотрел служебную инфраструктуру и оценил состояние материально-технической базы.

Отдельное внимание руководство уделило готовности спасателей к реагированию на актуальные сезонные риски, среди которых ликвидация лесных пожаров и обеспечение безопасности на популярных туристических маршрутах.

В рамках визита состоялось детальное обсуждение текущей деятельности и условий несения службы на местах. Сотрудники смогли напрямую озвучить министру вопросы, с которыми сталкиваются в повседневной работе, а также высказать предложения по совершенствованию ведомства.

В числе ключевых проблем, обозначенных сотрудниками, оказались необходимость частичного обновления и ремонта парка пожарной техники, потребность в доукомплектовании современным спецобмундированием, модернизация систем связи и улучшение бытовых условий в расположениях.

Алиас Авидзба подчеркнул, что эффективная работа министерства во многом зависит от слаженного взаимодействия всех его звеньев и внимательного отношения к запросам на местах. Он отметил, что условия службы спасателей, которые первыми приходят на помощь людям, должны отвечать всем современным требованиям, пообещав детально изучить потребности каждого районного отдела.

По итогам инспекции руководству профильных управлений МЧС был дан ряд конкретных поручений. В частности, предписано провести полную ревизию имеющегося технического оборудования, составить график повышения квалификации личного состава и оперативно подготовить план первоочередных мер по улучшению материально-технического обеспечения восточных подразделений. Все собранные в ходе поездки материалы и предложения сотрудников лягут в основу комплексного плана модернизации ведомственной инфраструктуры.