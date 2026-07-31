В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА ИЮЛЬ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​ В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги подготовки Вооруженных сил за июль. В совещании приняли участие: заместители министра обороны, начальники управлений, отделов и служб, командиры воинских частей, руководители организаций и учреждений оборонного ведомства.

С основным докладом выступил начальник Генерального штаба ВС, генерал-полковник Владимир Савченко. Он представил результаты совместных штабных тренировок (СШТ), в ходе которых были отработаны механизмы кризисного реагирования и межведомственного взаимодействия.

Участники совещания проанализировали показатели оперативной подготовки органов военного управления, мобилизационную готовность войск и уровень боевой подготовки личного состава.

В рамках официальной части совещания состоялось награждение отличившихся военнослужащих: зачитаны приказы министра обороны о присвоении очередных воинских званий.

За высокие результаты в ходе совместных штабных тренировок военнослужащие отмечены ведомственными медалями и почетными грамотами.

Отдельное внимание было уделено участию представителей республики в международной молодежной военно-спортивной игре «Наследники Победы». Школьники из Абхазии впервые приняли участие в этом проекте, который ежегодно проводится Министерством обороны РФ совместно с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Проект направлен на укрепление патриотических традиций, развитие международного молодежного сотрудничества и воспитание подрастающего поколения в духе уважения к историческому наследию.

С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, генерал-полковник Владимир Савченко акцентировал внимание командного состава на ключевых направлениях дальнейшей работы: непрерывное поддержание боевой и мобилизационной готовности войск; строгое соблюдение воинской дисциплины и правопорядка; качественное выполнение органами военного управления запланированных мероприятий по подготовке сил и средств к действиям по предназначению.

Министр обороны Беслан Цвижба довел до личного состава задачи, поставленные главнокомандующим Бадрой Гунба перед Вооруженными силами, подчеркнув, что деятельность Министерства обороны неизменно направлена на защиту интересов народа и обеспечение военной безопасности.

Глава военного ведомства также озвучил ряд ключевых решений:

Поставлены задачи по подготовке оперативно-тактического учения под руководством главнокомандующего ВС РА:

– утвержден план развития вооруженных сил, в рамках которого реформа организационно-штатных мероприятий опирается на сочетание потенциала молодых офицеров и опыта профессиональных военных кадров.

– обозначены приоритеты работы на август и поставлены задачи по подготовке и проведению Парада Победы, который состоится 30 сентября.