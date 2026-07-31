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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАНЕСЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:10
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УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАНЕСЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ОУР УВД по Гагрскому району совместно с уголовным розыском ОВД по Гудаутскому району проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание Лакоя Руслана Зефиковича, 1983 г. р., подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения жителю г. Гагры.

Преступление имело место 31 июля примерно в 13:05 во дворе дома № 3 по ул. Лакоба в г. Гагре. С места происшествия изъяты гильзы от огнестрельного оружия, которые направлены на баллистическую экспертизу. Потерпевший, 1991 г. р., со сквозным огнестрельным ранением верхней трети левого бедра доставлен в Гагрскую центральную больницу.

Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание установленного подозреваемого, а также установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:11

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