УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАНЕСЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​ ОУР УВД по Гагрскому району совместно с уголовным розыском ОВД по Гудаутскому району проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание Лакоя Руслана Зефиковича, 1983 г. р., подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения жителю г. Гагры.

Преступление имело место 31 июля примерно в 13:05 во дворе дома № 3 по ул. Лакоба в г. Гагре. С места происшествия изъяты гильзы от огнестрельного оружия, которые направлены на баллистическую экспертизу. Потерпевший, 1991 г. р., со сквозным огнестрельным ранением верхней трети левого бедра доставлен в Гагрскую центральную больницу.

Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание установленного подозреваемого, а также установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.