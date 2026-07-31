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Абхазия Информ

ПОСОЛ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОСЕТИЛ МЧС АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:11
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ПОСОЛ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОСЕТИЛ МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Центральной темой встречи чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслава Гладкова с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Алиасом Авидзба стало обсуждение дальнейшего взаимодействия экстренных служб двух государств.

Особое внимание стороны уделили вопросам обеспечения безопасности российских туристов, а также совершенствованию механизмов взаимодействия при спасении людей и профилактике происшествий в период курортного сезона. Кроме того, обсуждались вопросы координации действий профильных российских ведомств, дипломатического представительства России и МЧС Абхазии.

В ходе встречи Вячеслав Гладков высоко оценил нового руководителя спасательного ведомства. Он подчеркнул, что назначение на этот пост человека, проявившего мужество и заслужившего уважение как в Абхазии, так и в России, имеет большое значение для дальнейшего развития ведомства и укрепления российско-абхазского сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:13

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