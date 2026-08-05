ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АЭРОПОРТА «СУХУМ» В КУРОРТНОМ СЕЗОНЕ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Под руководством президента Абхазии Бадры Гунба состоялось онлайн-совещание по подведению предварительных итогов деятельности Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба в курортном сезоне 2026 года. В работе совещания приняли участие премьер-министр Владимир Делба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, министр экономики Темураз Миквабия, директор Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба Руслан Блиндюк.

По видеоконференцсвязи в совещании приняли участие статс-секретарь – замминистра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, а также представители руководства Свердловской, Нижегородской, Самарской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Башкортостан, с которыми осуществляется регулярное авиасообщение.

Открывая совещание, президент Абхазии отметил, что возобновление работы Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба стало одним из наиболее значимых событий для республики за последние годы. Реализация этого проекта имеет стратегическое значение для страны. Он открыл новые возможности для развития туризма, повышения транспортной доступности республики, расширения деловой активности и укрепления сотрудничества с Российской Федерацией.

Бадра Гунба подчеркнул, что сегодня уже можно оценить, как развивается авиасообщение с Абхазией, и подвести предварительные итоги нынешнего туристического сезона.

За один год география полетов увеличилась с четырех до двенадцати направлений. Причем некоторые маршруты были открыты впервые в истории авиасообщения между Россией и Абхазией, включая советский период.

Сегодня Международный аэропорт Сухум ежедневно обслуживает от четырех до восьми рейсов. Это убедительно подтверждает востребованность воздушного сообщения и высокий интерес к Абхазии.

Президент отметил, что благодаря работе одного только Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба собственные доходы бюджета Гулрыпшского района за год увеличились вдвое.

«Это лучше любых слов показывает, какое значение имеет развитие современной транспортной инфраструктуры для экономики страны и повышения качества жизни людей», – подчеркнул глава государства.

Президент выразил искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, отметив, что именно благодаря его неизменной поддержке стало возможным реализовать проект восстановления Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба, открыть регулярное авиасообщение и придать новый импульс развитию транспортной инфраструктуры Республики Абхазия.

Особые слова признательности Бадра Гунба адресовал первому заместителю руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергею Владиленовичу Кириенко, подчеркнув, что благодаря его постоянному вниманию, личному участию и поддержке продолжается развитие авиасообщения между Абхазией и Российской Федерацией, расширяется география полетов и открываются новые возможности для республики.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков отметил, что развитие воздушного сообщения стало одним из наиболее успешных совместных проектов России и Абхазии последних лет. По его словам, расширение маршрутной сети способствует укреплению экономических, гуманитарных и туристических связей между двумя странами, а также открывает новые возможности для дальнейшего сотрудничества.

Статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев подчеркнул, что Министерство транспорта России продолжает оказывать необходимое содействие развитию авиасообщения с Абхазией. Он отметил устойчивый рост пассажиропотока, высокую востребованность новых маршрутов и выразил уверенность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Абхазией и российскими регионами.