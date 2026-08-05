СУХУМСКИЙ МАЯК СТАЛ НОВОЙ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумский маяк стал новой точкой притяжения для туристов, отдыхающих в Абхазии. Этому историческому сооружению уже 165 лет: всё это время оно служит ориентиром для моряков, а теперь ещё и радует гостей республики как часть популярного общественного пространства. В восстановленном доме смотрителя открылся музей, а территория вокруг башни превратилась в место для прогулок и культурного досуга.

Маяк – уникальный памятник инженерной мысли: это старейшее металлическое здание в Абхазии. Его проект разработал французский инженер Эрнест Гуэн – специалист, который консультировал самого Гюстава Эйфеля, поэтому сооружение нередко называют «родственником» Эйфелевой башни. Вся конструкция выполнена из стали, и в летние месяцы это создаёт особые условия для работы смотрителя: если у основания температура ещё остаётся приемлемой, то к полудню металл сильно нагревается, и на верхних уровнях становится значительно жарче.

Несмотря на солидный возраст, маяк остаётся действующим: у него есть собственный код, который нанесён на все лоцманские карты.

Дом смотрителя, серьёзно пострадавший во время сильного шторма в конце 90‑х годов, был практически заброшен – здание занесло песком и галькой. Восстановление стало возможным благодаря гранту в рамках конкурса «Созидатели Абхазии». В работах участвовали не только профессиональные строители, но и волонтёры, а также жители Сухума.

Маяк расположен на территории Института экологии Академии наук Абхазии – в советское время здесь находился один из ведущих мировых центров гидроакустических исследований. По словам директора института Романа Дбара, впереди – ремонт самой башни. Он подчёркивает особую историческую ценность объекта: «Маяк был построен во Франции, приобретён военно‑морским ведомством Российской империи и смонтирован на берегу Абхазии. Он прошёл через разные исторические перипетии – горел, восстанавливался. В каком‑то смысле он является символом возрождения цивилизации».

В музее, открытом в отреставрированном доме смотрителя, представлена первая экспозиция, посвящённая истории маяка. Значительную часть экспонатов передали горожане – среди них, например, хранится первый ключ от маяка.