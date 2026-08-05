СВЕТОВОЙ БЛЭКАУТ ПРОИЗОШЕЛ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Вся Абхазия погрузилась во тьму после отключения электричества. За последние две недели это уже третий по счету блэкаут.

По данным Минэнерго Абхазии, электричество отключилось после системной аварии на Ингурской ГЭС, которая находится на границе и питает Абхазию и Грузию. Власти сообщили, что восстанавливают подачу энергии.

В 22:10 электроснабжение Абхазии было восстановлено.