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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Новости Среда, 05 августа 2026 22:11
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СУХУМ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Под руководством президента Абхазии Бадры Гунба состоялось онлайн-совещание по подведению предварительных итогов деятельности Международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба в курортном сезоне 2026 года.

По видеоконференцсвязи в совещании приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, а также представители руководства Свердловской, Нижегородской, Самарской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Башкортостан, с которыми осуществляется регулярное авиасообщение.

В своём выступлении на совещании премьер-министр Владимир Делба, в частности, сказал:

Сегодня мы говорим о важнейшем периоде в истории развития транспортной инфраструктуры современной Республики Абхазия. Промежуточные результаты работы Международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба в 2026 году наглядно демонстрируют трансформацию транспортно-логистических возможностей нашей страны и более плотную интеграцию в международное экономическое и социокультурное пространство.

Аэропорт открыл воздушные ворота в Республику Абхазия не только для наших соотечественников и гостей, прибывающих в туристических целях, но также и для бизнеса, в части более простых и эффективных взаимных деловых поездок, а также для культурных и общественных событий и мероприятий. И эти эффекты видны каждому гражданину нашей страны.

Открытие и развитие регулярного авиасообщения – это событие, значение которого выходит далеко за рамки транспортной логистики. Авиатранспорт в современной экономике выступает ключевым мультипликатором экономического развития. Расширение географии авиасообщения создает прямые и косвенные эффекты. Это касается как доходов государства, так и структурной перестройки экономики на основе более современных принципов и более широких внешнеэкономических связей.

Достижение 2026 года – открытие авиасообщения с 13 субъектами Российской Федерации – представляет собой качественный скачок и является результатом работы Абхазского международного экономического форума, на котором подписаны соглашения с регионами-партнерами Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, в советский период регулярные авиаперелеты осуществлялись лишь с ограниченным числом российских городов. Сегодня мы закрыли географический разрыв, соединив Абхазию с ключевыми экономическими центрами Урала, Поволжья, Западной Сибири и европейской части России, включая такие мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и динамично развивающиеся города, такие как Уфа, Казань, Оренбург и Самара.

Международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба становится точкой экономического роста, инструментом пространственного развития и фактором укрепления связей между Абхазией и субъектами Российской Федерации.

Экономические показатели указывают на мультипликатор туризма в зависимости от экономической структуры региона. При росте пассажиропотока на десятки тысяч человек в год это означает прибавление сотен миллионов рублей в национальную экономику.

Дополнительным важным эффектом развития аэропорта являются новые квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места. Это касается как прямой занятости в аэропорту, так и косвенной занятости в гостинично-ресторанном бизнесе, торговле, логистике.

Расширение авиасообщения создает позитивный сигнал для потенциальных инвесторов в туристическую инфраструктуру. Улучшение доступности территории – это первостепенный фактор при принятии инвестиционных решений. Гостиничные сети, сетевые розничные операторы, будут с большей вероятностью рассматривать Республику Абхазия как площадку для расширения в условиях гарантированного роста пассажиропотока, и что даже более важно, сглаживания фактора сезонности.

В целом макроэкономический эффект развития авиасообщения Абхазии заключается не в разовом всплеске показателей, а в создании институциональной и инфраструктурной базы для устойчивого долгосрочного роста. И, конечно, наиболее ощутимые эффекты от реализации столь крупного и стратегически важного проекта проявятся в горизонте 3-5 лет.

Каждый новый маршрут, каждый дополнительный рейс – это расширение возможностей экономики Республики Абхазия, ее интеграции в региональное и глобальное экономическое пространство, и, как следствие, повышение благосостояния граждан через создание качественной занятости, расширение налоговой базы и диверсификацию источников дохода.

Результаты за текущий период 2026 года подтверждают жизнеспособность этой стратегии и оправдывают инвестиции как государственного, так и частного сектора в дальнейшем расширении авиатранспортной инфраструктуры.

Благодарю всех, кто принимает участие в развитии авиасообщения: Президента Республики Абхазия, руководство Российской Федерации, представителей аэропорта, авиакомпании, региональных партнеров, туристический бизнес и специалистов отрасли.

Наша общая задача – закрепить достигнутый результат и перевести его в устойчивое развитие. Для этого необходимо сохранить управленческое внимание к аэропорту, продолжить работу с авиаперевозчиками, активнее вовлекать бизнес, развивать туристическую инфраструктуру и формировать качественный сервис для пассажиров.

Перед нами стоит большая работа. Но уже сегодня очевидно: аэропорт «Сухум» имени В. Г. Ардзинба становится одним из ключевых символов обновления, открытости и экономического развития Республики Абхазии».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 05 августа 2026 22:15

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