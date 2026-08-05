СОТРУДНИКИ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» приступило к реализации программы поэтапного обучения и повышения квалификации сотрудников. Она направлена на подготовку специалистов к модернизации электросетевого комплекса Абхазии и внедрению современной системы учета электроэнергии.

Первым этапом программы станет трехдневная стратегическая сессия «Архитектор сложносоставных систем: проектирование развития электроэнергетического комплекса Республики Абхазия».

Ее участники рассмотрят вопросы совершенствования системы управления, определят ключевые задачи и подготовят предложения по дальнейшему развитию предприятия.

«Систематизация всего управления и правильный подход дадут нам возможность повысить эффективность работы организации. Только система может обеспечить надежность и правильность работы отрасли», – отметил генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

В РУП «Черноморэнерго» подчеркивают, что программа обучения станет важным этапом в повышении эффективности работы предприятия и реализации масштабной модернизации энергетической отрасли.