СОТРУДНИКИ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» приступило к реализации программы поэтапного обучения и повышения квалификации сотрудников. Она направлена на подготовку специалистов к модернизации электросетевого комплекса Абхазии и внедрению современной системы учета электроэнергии.
Первым этапом программы станет трехдневная стратегическая сессия «Архитектор сложносоставных систем: проектирование развития электроэнергетического комплекса Республики Абхазия».
Ее участники рассмотрят вопросы совершенствования системы управления, определят ключевые задачи и подготовят предложения по дальнейшему развитию предприятия.
«Систематизация всего управления и правильный подход дадут нам возможность повысить эффективность работы организации. Только система может обеспечить надежность и правильность работы отрасли», – отметил генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.
В РУП «Черноморэнерго» подчеркивают, что программа обучения станет важным этапом в повышении эффективности работы предприятия и реализации масштабной модернизации энергетической отрасли.
Последнее от Super User
- В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СО СБЫТОМ АРБУЗОВ И ДЫНЬ
- БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
- РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
- ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПИЦУНДЫ С ДНЕМ ГОРОДА