В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СО СБЫТОМ АРБУЗОВ И ДЫНЬ
Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с производителями бахчевых культур из Очамчырского района. Основной темой обсуждения стали сложности со сбытом арбузов и дынь в период активного сбора урожая.
Открывая встречу, Владимир Делба отметил, что правительство уже приняло ряд мер поддержки отрасли. В частности, с 15 июля по 15 октября введены сезонные таможенные пошлины на импорт бахчевых культур.
По его словам, эти решения стали результатом обращений сельхозпроизводителей, однако при необходимости власти готовы рассмотреть дополнительные меры, которые должны учитывать интересы как производителей, так и потребителей.
«Заградительные меры Правительство приняло, но теперь необходимо совместно искать решения по организации сбыта продукции», – подчеркнул премьер-министр.
Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что за последние 4-5 лет импорт бахчевых в Абхазию сократился более чем в четыре раза – с 1674 тонн в 2021 году до 396 тонн в 2025 году. Это свидетельствует о росте объемов собственного производства. По данным районов, в прошлом году в республике было собрано свыше 9 тысяч тонн арбузов.
В министерстве отметили, что увеличение импорта в нынешнем сезоне связано с затяжной холодной весной, из-за которой сроки созревания местного урожая сдвинулись.
На сегодняшний день в Абхазию ввезено около 642 тонн бахчевых, из них 575 тонн составляют арбузы.
По оценке Минсельхоза, абхазские производители способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми культурами в период массового созревания урожая. Вместе с тем развитию отрасли препятствуют отсутствие современных технологий выращивания ранней продукции, высокие затраты на обработку земель, а также снижение урожайности более чем на 30 % из-за неблагоприятных погодных условий.
Участники встречи также обсудили вопросы ценообразования, повышения конкурентоспособности местной продукции и меры государственной поддержки, которые помогут в производстве и реализации урожая.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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