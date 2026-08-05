В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СО СБЫТОМ АРБУЗОВ И ДЫНЬ

Открывая встречу, Владимир Делба отметил, что правительство уже приняло ряд мер поддержки отрасли. В частности, с 15 июля по 15 октября введены сезонные таможенные пошлины на импорт бахчевых культур.

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с производителями бахчевых культур из Очамчырского района. Основной темой обсуждения стали сложности со сбытом арбузов и дынь в период активного сбора урожая.

По его словам, эти решения стали результатом обращений сельхозпроизводителей, однако при необходимости власти готовы рассмотреть дополнительные меры, которые должны учитывать интересы как производителей, так и потребителей.

«Заградительные меры Правительство приняло, но теперь необходимо совместно искать решения по организации сбыта продукции», – подчеркнул премьер-министр.

Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что за последние 4-5 лет импорт бахчевых в Абхазию сократился более чем в четыре раза – с 1674 тонн в 2021 году до 396 тонн в 2025 году. Это свидетельствует о росте объемов собственного производства. По данным районов, в прошлом году в республике было собрано свыше 9 тысяч тонн арбузов.

В министерстве отметили, что увеличение импорта в нынешнем сезоне связано с затяжной холодной весной, из-за которой сроки созревания местного урожая сдвинулись.

На сегодняшний день в Абхазию ввезено около 642 тонн бахчевых, из них 575 тонн составляют арбузы.

По оценке Минсельхоза, абхазские производители способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми культурами в период массового созревания урожая. Вместе с тем развитию отрасли препятствуют отсутствие современных технологий выращивания ранней продукции, высокие затраты на обработку земель, а также снижение урожайности более чем на 30 % из-за неблагоприятных погодных условий.

Участники встречи также обсудили вопросы ценообразования, повышения конкурентоспособности местной продукции и меры государственной поддержки, которые помогут в производстве и реализации урожая.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.