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Абхазия Информ

БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Новости Среда, 05 августа 2026 13:12
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БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Боксеры из Абхазии Эрнаст Чичба и Сандро Цимцба принимают участие в первом этапе учебно-тренировочных сборов сборной России, которые проходят с 21 июля по 6 августа в Осташкове Тверской области в рамках подготовки к первенству Европы.

Эрнаст Чичба входит в состав сборной среди младших юношей (13-14 лет), а Сандро Цимцба - среди старших юношей (15-16 лет). По итогам первого этапа подготовки оба спортсмена получили приглашение на второй этап учебно-тренировочных мероприятий: Эрнастпродолжит подготовку в Гусь-Хрустальном, Сандро – в Осташкове.

В составе сборной России спортсмены представляют Краснодарский край - СШОР № 3 города Сочи.

Подготовка к первенству Европы для обеих возрастных групп проходит в три этапа. Первый сбор проводится совместно, а последующие этапы будут организованы отдельно для каждой возрастной категории.

Первенство Европы среди старших юношей пройдет с 1 по 11 октября в Будве (Черногория), а соревнования среди младших юношей состоятся с 14 по 26 октября в Трабзоне (Турция).

Эрнаст Чичба и Сандро Цимцба являются воспитанниками тренеров Даура Габрия, Эдгара Крия и Элизбара Джологуа.

Спортсмены и тренерский состав выразили благодарность Госкомитету по делам молодежи и спорта за оказанную поддержку в подготовке к учебно-тренировочным сборам.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 05 августа 2026 13:13

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