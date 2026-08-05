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Абхазия Информ

РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Новости Среда, 05 августа 2026 13:10
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РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Россия завершила процесс ратификации международного соглашения с Абхазией, касающегося взаимного признания ученых степеней. Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под соответствующим документом.

Данное соглашение, подписанное 18 декабря 2025 года в Москве, регулирует признание ученых степеней, которые присуждаются в России и Абхазии. Это позволит обладателям таких степеней иметь права, необходимые для продолжения образования и профессиональной деятельности как в России, так и в Абхазии. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 05 августа 2026 13:11

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