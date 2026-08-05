РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Россия завершила процесс ратификации международного соглашения с Абхазией, касающегося взаимного признания ученых степеней. Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под соответствующим документом.
Данное соглашение, подписанное 18 декабря 2025 года в Москве, регулирует признание ученых степеней, которые присуждаются в России и Абхазии. Это позволит обладателям таких степеней иметь права, необходимые для продолжения образования и профессиональной деятельности как в России, так и в Абхазии.
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