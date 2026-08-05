РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Данное соглашение, подписанное 18 декабря 2025 года в Москве, регулирует признание ученых степеней, которые присуждаются в России и Абхазии. Это позволит обладателям таких степеней иметь права, необходимые для продолжения образования и профессиональной деятельности как в России, так и в Абхазии.