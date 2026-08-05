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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ

Новости Среда, 05 августа 2026 13:04
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 5 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Соглашение регулирует порядок и условия оказания финансовой помощи Республике Абхазия на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы на 2026-2030 годы, а также на финансирование Россией своих обязательств, вытекающих из заключенных международных соглашений.

Документ дополнен положениями, согласно которым в соответствии с установленным соглашением порядком и в пределах, предусмотренных законом о федеральном бюджете, бюджетных ассигнований и при наличии заключенных международных соглашений, регулирующих соответствующие обязательства, – средства финансовой помощи могут направляться на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе на сотрудничество в области образования, реализацию молодежной политики и воспитания детей и молодежи, культурного обмена; сотрудничество в области развития туризма и необходимой для этого туристической инфраструктуры; повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и Государственной службы охраны Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 05 августа 2026 13:08

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