ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПИЦУНДЫ С ДНЕМ ГОРОДА

Пицунда- Аԥсны зегь реиҳа иԥшӡоу ақалақьқәа ирхыԥхьаӡалоуп. Ари ақалақь ижәытәӡатәиу аҭоурых ду амоуп, иара ахыҵхырҭа шьақәырӷәӷәан ахәбатәи ашәышықәсазы ҳара ҳера ҟалаанӡа, Питиунт ҳәа хьӡыс иаман.

Ашәышықәсақәа рыҩныҵҟа Пицунда акрызҵазкуа доуҳатә-культуратә центрны иԥхьаӡоуп, Пицундатәи ауахәама акәзар, аҭоурыхтә ҵакы змоу архитектуратә баҟоуп.

Пицунда иамоу аҭоурыхтә хҭыс инаҷыданы, ҳазҭагылоу аамҭазы ҳтәыла аԥсҭазаараҟны ахадаратә ҭыԥ ааннакылоит. Ақалақь ауааԥсыра рыԥсадгьыл гәыла-ԥсыла иазыҟоуп, ртәыла аизҳазыӷьаразы ирылшо зегь ҟарҵоит. Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аамҭазы фырхаҵарыла рџьынџь дгьыл рыхьчеит. Абри аныҳәа амш аҽны, Аиааиреи Ахьыԥшымреи ҳзаазгааз иҭахаз ҳаибашьцәа гәымшәақәа ргәалашәара аҿаԥхьа ҳхырхәоит.

Аибашьра ашьҭахь, иуадаҩыз аԥышәара аамҭа рыхганы, Пицундаа рықалақь гәакьа аанырмыжьит. Рыԥсадгьыл ахь ирымаз абзиабара еихаҳауа, Пицунда анхацәа ирылдыршеит ақалақь аиҭарҿиара, уи аԥшӡара аиқәырхара.

Аҳәынҭқарра аԥхьаҟагьы иҷыдоу азҿлымҳара анаҭалоит ҳақалақьқәа реиҭарҿиара. Иазгәасҭарц сҭахуп, Пицунда ақалақь астатус арӷәӷәара аус аҟны аҵак ду змоу шьаҿаны ишыҟалаз иҳадаҳкылаз ақалақь ахатә биуџьет ашьақәырӷәӷәара. Агәра згоит, ас еиԥш иҟоу ауснагӡатә алшара бзиа шаԥнаҵо ақалақь аинфраструктура аҿиараҟны, аҭыԥантәи аҵакы змоу азҵаарақәа рыӡбараҟны, ауаажәларра рыԥсҭазаара аиӷьтәра иацхраауа аҭагылазаашьа аԥҵараҟны.

Гәык-ԥсык ала Пицунда ԥшӡа аизҳазыӷьара аҭәасшьоит, ҭаацәацыԥхьаӡа агәабзиареи аҭынчреи, аиҳьӡарақәеи рзеиӷьасшьоит, уаҵәтәи амш лаша агәрагара рыцзааит!

Ишәыдысныҳәалоит ақалақь Амш!»

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«Уважаемые пицундцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем города!

Пицунда — один из красивейших городов Абхазии. Этот город имеет древнюю историю, его основание восходит к V веку до нашей эры, когда он носил название Питиунт.

На протяжении веков Пицунда является важным духовно-культурным центром, а Пицундский храм – архитектурным памятником, имеющим большое историко-культурное значение.

Помимо богатой истории, Пицунда и в настоящее время занимает ключевое место в жизни нашей страны. Жители города искренне преданы своей родине и делают все возможное для процветания Абхазского государства. В период Отечественной войны народа Абхазии они мужественно защищали родную землю. В этот праздничный день мы склоняем головы перед памятью наших отважных воинов, погибших ради нашей Победы и Независимости.

Пройдя через тяжелые испытания послевоенного времени, пицундцы не покинули свой родной город. Пицунды смогли восстановить город и сохранить его красоту.

Государство и впредь будет уделять особое внимание восстановлению наших городов.

Хочу отметить, что важным шагом в деле укрепления статуса Пицунды стало утверждение собственного городского бюджета. Уверен, что эта мера создаст хорошие возможности для развития городской инфраструктуры, решения вопросов местного значения и формирования условий, способствующих улучшению качества жизни населения.

От всего сердца желаю прекрасной Пицунде процветания, каждой семье – здоровья, мира и благополучия, а также уверенности в завтрашнем светлом дне!»