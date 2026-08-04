СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ОСОБО КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИЧЕСКОВ
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии, в зоне таможенного контроля КПП «Псоу», при пересечении государственной границы задержали гражданина Оганесяна Карена Владимировича, 1976 года рождения, подозреваемого в незаконном ввозе запрещенных наркотических средств.
Задержанный был доставлен в здание СГБ. Согласно заключению эксперта – это сильнодействующее наркотическое вещество «метадон», общей массой свыше 107 г, что является особо крупным размером.
По данному факту следственным отделом СГБ возбуждено уголовное дело.
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