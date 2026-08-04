СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ОСОБО КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИЧЕСКОВ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии, в зоне таможенного контроля КПП «Псоу», при пересечении государственной границы задержали гражданина Оганесяна Карена Владимировича, 1976 года рождения, подозреваемого в незаконном ввозе запрещенных наркотических средств.