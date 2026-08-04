ПАРЛАМЕНТ ИЩЕТ НОВУЮ МОДЕЛЬ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В послевоенные десятилетия Абхазия столкнулась с серьезной проблемой сохранения историко-культурного наследия. Сотни объектов, представляющих историческую, архитектурную и духовную ценность, сегодня находятся в критическом состоянии и требуют незамедлительного вмешательства.

На заседании парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждались не только текущие законодательные нормы, но и будущее системы охраны памятников. Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости разработки новой государственной политики, направленной на предотвращение дальнейшего разрушения исторических объектов. В заседании приняли участие представители комитетов Парламента, Министерства культуры, Государственного управления охраны историко-культурного наследия, главные архитекторы городов и районов, а также специалисты, непосредственно работающие с объектами наследия. Основными вопросами повестки стали реализация закона «Об объектах историко-культурного наследия» и подготовка изменений в Градостроительный кодекс. Однако уже в начале обсуждения стало очевидным: проблема значительно шире отдельных законодательных норм. Необходимо пересмотреть саму модель управления культурным наследием.

«Сегодня нельзя говорить формально»: Парламент требует честной оценки ситуации

Открывая заседание, председатель комитета Парламента по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария подчеркнул, что главная цель встречи — выработка профессиональной позиции, которая должна стать основой для решений исполнительной власти. По его словам, специалисты должны открыто обозначить существующие проблемы, не ограничиваясь общими формулировками. Он отметил, что именно экспертное мнение должно определить дальнейшие шаги государства.

«В конце нашей встречи мы должны однозначно сформировать доминирующее мнение: что мы делаем дальше, в каком состоянии сегодня находится наше историко-культурное наследие?» – заявил Зантария.

По словам председателя комитета, участники заседания должны были не просто констатировать наличие проблем, а предложить конкретные механизмы их решения: какие изменения необходимы в законодательстве, какие инструменты должны получить профильные органы и каким образом обеспечить сохранение объектов? Особое внимание он уделил тому, что ответственность за состояние наследия нельзя возлагать только на одно ведомство. Сегодня, подчеркнул Зантария, необходимо услышать архитекторов, специалистов, представителей исполнительной власти и всех, кто непосредственно работает с объектами.

Памятники разрушаются быстрее, чем принимаются решения

Главная проблема, обозначенная участниками заседания, заключается в том, что существующая система охраны не справляется с задачей эффективного сохранения объектов. За последние десятилетия число восстановленных памятников не соответствует масштабу имеющегося наследия. Многие здания, храмы, крепости и исторические комплексы продолжают разрушаться. Резо Зантария отметил, что речь идет не об эмоциональной оценке, а о профессиональном наблюдении специалистов. По его словам, проблема имеет две основные составляющие. Первая касается объектов, находящихся в частной собственности. Закон возлагает на владельцев обязанность сохранять исторические здания, однако существующих механизмов контроля недостаточно.

«У нас есть проблема с правами на объекты историко-культурного наследия, которые сегодня являются частной собственностью. Значит, на владельцев нужно как-то влиять, применять принудительные меры, для того чтобы они обратили внимание на свои объекты», – пояснил Зантария.

Вторая проблема связана с объектами государственной собственности. Даже памятники, которые находятся на балансе государства, зачастую продолжают приходить в неудовлетворительное состояние. Таким образом, действующая система сталкивается с кризисом независимо от формы собственности.

Наследие как ресурс развития

Участники заседания подчеркнули: историко-культурное наследие сегодня во многих странах рассматривается не только как объект охраны, но и как ресурс развития. Сохраненные памятники становятся частью туристической инфраструктуры, создают новые рабочие места, формируют привлекательность территорий и укрепляют историческую идентичность. Абхазия обладает значительным потенциалом в этой сфере. На территории республики находятся древние храмы, крепости, архитектурные комплексы и исторические здания, которые при грамотном подходе могут стать основой культурного туризма. Однако для этого необходима современная система управления, которая позволит не только сохранять объекты, но и возвращать их в общественную жизнь.

Даур Кове: «Нужно определить судьбу этих объектов»

Министр культуры Даур Кове обозначил главный вопрос, который сегодня стоит перед государством: какую модель сохранения исторического наследия выбрать. По его словам, существует два основных пути. Первый – оставить объекты исключительно в государственной собственности. В этом случае государство должно полностью взять на себя финансовое обеспечение реставрации и содержания памятников. Второй – использовать международный опыт и передавать часть объектов инвесторам или пользователям, но с четкими обязательствами по сохранению исторического облика.

«Готовы ли мы все вместе передавать эти объекты, как это существует в мировой практике, в частную собственность, но при этом накладывать на них определенные обязательства по сохранению? Либо мы не готовы к этому и, соответственно, государство должно взять на себя финансовое бремя по восстановлению этих объектов?» – сказал министр.

Кове подчеркнул, что обычный ремонт к памятникам неприменим. Каждый объект требует научной реставрации, специальных технологий и участия профессионалов.

«В любом объекте историко-культурного наследия проводить обыкновенный ремонт нельзя. Это реставрация, это совершенно другие подходы, методы и средства», – отметил министр, добавив, что сегодня необходимо принять принципиальное решение о будущем объектов.

Несмотря на сложную ситуацию, в республике уже появляются проекты, которые демонстрируют возможные механизмы сохранения наследия. Одним из таких проектов министр назвал создание музейного комплекса, посвященного жизни и творчеству выдающегося абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. Экспозиция будет размещена в Сухуме, в историческом здании по улице Пушкина, 20, – памятнике архитектуры, который депутаты столичного Горсобрания передали из муниципальной собственности в республиканскую. Городские власти проводят работы по восстановлению фасада и кровли здания, а внутреннее обустройство музейного пространства будет обеспечено за счет республиканского бюджета. Этот проект рассматривается как пример того, как исторический объект может получить новую общественную функцию.

Однако, отметил министр, единичных инициатив недостаточно. Практически в каждом районе Абхазии есть объекты, которые требуют системного решения.

«Объектов очень много, вы все прекрасно знаете. В каждом районе у нас сегодня есть объекты, которые относятся к историко-культурному наследию. И их состояние требует прямого и немедленного вмешательства», – резюмировал Кове.

Парламентский контроль выявил системные проблемы

Одним из наиболее острых вопросов заседания стало обсуждение эффективности работы Государственного управления охраны историко-культурного наследия. Резо Зантария сообщил, что профильный комитет заранее направил в ведомство официальный запрос с просьбой предоставить информацию, необходимую для объективного анализа состояния объектов.

Парламент запросил актуальный перечень объектов историко-культурного наследия, находящихся в государственной собственности, с указанием категории охраны, адресов, балансодержателей, текущего состояния и охранных зон. Кроме того, депутатов интересовали данные о проведенных за последние три года реставрационных, консервационных и противоаварийных работах, планы на текущий период, перечень подведомственных организаций, их штатная численность и источники финансирования. Однако к началу заседания необходимые материалы предоставлены не были.

«Мы просили предоставить данные о проведенных работах на объектах государственной собственности, а также план на текущий год. На это вам была дана неделя. Вы нам никакую бумагу не прислали, никакого отчета не дали», – констатировал Зантария.

По его словам, отсутствие систематизированной информации затрудняет принятие решений на законодательном уровне. При этом председатель комитета подчеркнул: цель заседания заключается не в поиске виновных, а в формировании работающей системы, которая позволит сохранить объекты.

Гарик Сангулия: есть результаты, но темпы необходимо ускорить

Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия признал, что ведомство сталкивается с серьезными проблемами – прежде всего кадровыми и финансовыми. По его словам, после сокращения финансирования и штата многие территории фактически остались без постоянного контроля.

«Нашего присутствия там действительно не было с 2014 года, когда, к сожалению, было прекращено финансирование и произошло сокращение штата. Тогда была идея: сократить штаты, сэкономить на этом, и Абхазия якобы расцветет. Этого не случилось. Территория оказалась бесконтрольной», – пояснил Сангулия.

Однако, по словам руководителя управления, работа по восстановлению системы постепенно ведется. В качестве примеров он привел Гулрыпшский район, Меркульский историко-археологический заповедник и комплекс в Цебельде. По его словам, удалось возобновить работу на территориях, которые ранее фактически были заброшены: назначены руководители, начались исследования, проводятся работы по расчистке и подготовке объектов. Сангулия отметил, что в последние годы появились положительные примеры сохранения памятников. Одним из таких примеров он назвал восстановление храма в селе Пакуаш, где инициатива исходила от самих жителей. Люди, покинувшие село после войны, начали возвращаться и приняли решение восстановить исторический объект. При поддержке специалистов были подготовлены проектные решения, проведены ремонтно-реставрационные работы, храм был возвращен к жизни.

По словам Сангулия, подобные примеры показывают: участие общества может стать одним из важнейших факторов сохранения наследия. Вместе с тем он признал, что достигнутые результаты пока не соответствуют масштабу проблемы.

«Если сравнить послевоенную ситуацию и нынешнюю – продвижение видно. Но темпы должны быть значительно выше», – отметил он.

Наследие нельзя только использовать – его необходимо сохранять

Одной из главных тем выступления Гарика Сангулия стала проблема отношения общества к памятникам. По его мнению, историко-культурное наследие не может оставаться исключительно зоной ответственности одного государственного ведомства. В сохранении объектов должны участвовать органы власти, муниципалитеты, общественные организации, школы, молодежь и сами жители. Сангулия подчеркнул, что сегодня существует опасная практика: многие готовы пользоваться историческими объектами, проводить там мероприятия или развивать туристические проекты, но не готовы вкладываться в их содержание.

«Туристы и представители других сфер посещают памятники, используют и эксплуатируют их, но никакого участия в их сохранении не принимают. Так не должно быть», – считает он.

По его мнению, необходимо сформировать новую культуру отношения к наследию, начиная с образовательной системы.

«Надо подключать сельские территории, как раньше было в наших школах. Начиная со школьников, мы все должны участвовать в этом процессе», – уверен Сангулия.

Одним из важных предложений руководителя управления стало создание специализированной структуры, которая занималась бы именно реставрацией объектов историко-культурного наследия. По его мнению, республике необходимо восстановить систему, аналогичную существовавшей ранее «Абхазреставрации».

«Я считаю, что нужно восстановить то, что у нас было – «Абхазреставрацию». Необходимо специализированное подразделение, которое будет непосредственно заниматься хотя бы начальными вопросами реставрации и восстановления», – предложил Сангулия.

По его словам, сегодня одной из главных проблем остается отсутствие кадров. Молодые специалисты не идут работать в сферу охраны памятников, поскольку не видят профессиональной перспективы.

«У нас, хочу сказать, 30 выпускников. Из них кто работает по профессии – историком? Ну, три-четыре человека, наверное, и всё», – констатировал он, добавив, что без формирования профессионального сообщества невозможно говорить о масштабной программе восстановления наследия.

Отдельно Гарик Сангулия остановился на взаимодействии с российскими специалистами. По его словам, существует заинтересованность в совместных исследованиях и восстановительных проектах. Российские коллеги участвуют в изучении объектов, помогают специалистам и готовы продолжать сотрудничество. Однако существующие административные процедуры зачастую осложняют проведение таких работ, особенно это касается использования специального оборудования и организации научных исследований. Сангулия подчеркнул, что для эффективного сотрудничества необходимо создать более понятный и гибкий механизм взаимодействия.

Резо Зантария: «Идея должна стать продуктом»

После выступления Гарика Сангулия Резо Зантария вновь подчеркнул, что главная задача заседания – не просто обсудить проблему, а подготовить конкретные предложения. По его словам, каждое экспертное мнение должно получить практическое продолжение.

«Для того, чтобы идея реализовалась, она должна стать продуктом. А продукт – это то, что написано на бумаге», – отметил он.

Председатель комитета добавил, что именно письменные предложения специалистов позволят определить, какие вопросы требуют изменения законодательства, а какие могут быть решены исполнительной властью.

Кому доверить спасение памятников: государству или инвестору?

Финальная часть заседания стала наиболее дискуссионной. Если в первой части обсуждения участники в основном говорили о масштабах проблемы и недостатке ресурсов, то далее разговор перешел к главному вопросу: каким образом сохранить объекты историко-культурного наследия, если государство объективно не располагает возможностями восстановить их самостоятельно.

Главная дилемма, обозначившаяся в ходе дискуссии, выглядит следующим образом: оставить памятники исключительно в государственной собственности или привлечь частный капитал, установив при этом жесткие правила сохранения исторического облика. Участники заседания сошлись во мнении, что без инвестиций решить проблему будет невозможно. Однако именно условия передачи объектов и степень контроля государства стали предметом наиболее острой дискуссии.

Депутат Парламента Винори Бебия выступил с критикой возможного механизма передачи исторических объектов частным лицам без четко прописанных обязательств. По его мнению, памятники являются не только культурным достоянием, но и ценным имуществом, поэтому государство должно учитывать их реальную стоимость.

«У меня вопрос: почему мы должны просто так отдавать целые замки людям за рубль? За то, что инвестор просто восстановит здание и будет жить внутри? Я с этим категорически не согласен», – заявил депутат.По мнению Бебия, инвестор должен не только восстановить объект, но и взять на себя дополнительные обязательства перед обществом. Это могут быть общественные функции, доступ для посетителей, создание культурных пространств или другие условия, которые позволят сохранить значение памятника для страны.

«Нужно обязать его не только к восстановлению... Либо пусть покупает у государства по реальной цене, либо берет крепость, которую никто не хочет, но за которую мы переживаем. Иначе эти объекты никогда не будут восстановлены», – подчеркнул он.

Бебия отметил, что не выступает против привлечения бизнеса. Напротив, частные инвестиции необходимы, однако они должны сопровождаться прозрачными правилами. Главная опасность, по его словам, заключается в том, что исторический объект может превратиться в обычную коммерческую недвижимость.

Резо Зантария: «Нужны не эмоции, а работающий механизм»

Комментируя выступление депутата, Резо Зантария призвал участников отделять эмоциональную сторону вопроса от законодательной работы. Он отметил: решение о конкретной передаче объектов относится к компетенции исполнительной власти, а задача Парламента — создать такую правовую систему, которая позволит принимать решения справедливо и эффективно. По словам Зантария, государство должно учитывать экономическую реальность: если объект годами разрушается и не имеет перспективы восстановления за счет бюджета, необходимо рассматривать альтернативные варианты. Однако передача должна происходить только на понятных условиях.

«Единственные условия, которые могут работать долго, – это взаимовыгодные условия. Односторонние решения долго не живут», – подчеркнул председатель комитета, добавив, что задача заключается в создании системы, где выигрывают все стороны: государство получает сохраненный памятник, инвестор – понятные правила работы, а общество – сохраненное историческое наследие.

Бислан Багателия: «Без частных инвестиций восстановить такое количество объектов невозможно»

Главный архитектор Сухума Бислан Багателия представил экономическую оценку проблемы. По его словам, масштаб наследия таков, что государственный бюджет не сможет самостоятельно обеспечить восстановление всех объектов.

«Простая арифметика: полторы тысячи объектов в Абхазии. Пусть даже по 50 миллионов рублей на каждый, – это 75 миллиардов, необходимых для восстановления. Это самые минимальные цифры. То есть государство такие расходы просто не потянет», – констатировал архитектор.

По мнению Багателия, выходом может стать привлечение частного капитала. Однако вместе с этим необходимо значительно усилить роль Государственного управления охраны историко-культурного наследия. Именно этот орган должен иметь реальные полномочия по контролю за проектами, согласованию изменений, предотвращению незаконных пристроек и надстроек.

«Госуправление по охране историко-культурного наследия должно иметь большие полномочия, чтобы пресекать любые самовольные пристройки и надстройки, не согласованные в проекте», – считает он.

Диана Лобода: «Нельзя все объекты мерить одной линейкой»

Главный архитектор Гагры Диана Лобода предложила более осторожный и дифференцированный подход. По ее мнению, главная ошибка может заключаться в попытке применить одинаковый механизм ко всем объектам. Исторические здания отличаются по своему значению, состоянию, архитектурной ценности и возможностям использования.

«Основная идея в том, чтобы не мерить все объекты под одну линейку. Мы, естественно, не против частных инвестиций – без них мы ничего не восстановим», – отметила Лобода.

По ее словам, первым шагом должна стать полная инвентаризация объектов. Необходимо определить их историческую ценность, состояние, перспективы использования и возможные формы участия инвесторов. Она также подчеркнула важность проверки финансовых возможностей потенциальных инвесторов, так как передача памятника человеку, который не способен выполнить реставрационные обязательства, может привести к окончательной утрате объекта.

От идеи к законодательству

Подводя итоги дискуссии, Резо Зантария призвал участников перевести все предложения из формата обсуждения в конкретные документы. По его словам, именно письменные предложения специалистов станут основой для дальнейшей работы Парламента и исполнительной власти. Предложения архитекторов, муниципалитетов и специалистов должны показать, какие нормы необходимо изменить в законодательстве, какие вопросы можно решить через подзаконные акты и какие полномочия необходимо передать профильным органам.

Главный вывод: время требует решений

Завершая заседание, Резо Зантария вновь вернулся к главной цели встречи. По его словам, участники должны сформировать единое профессиональное мнение о том, как сохранить историко-культурное наследие Абхазии. Речь идет не только о зданиях и сооружениях, но и о сохранении исторической памяти, культурной идентичности и возможности передать это наследие будущим поколениям.

«Мы все однозначно говорим об одном: нужно сохранить историко-культурное наследие. Какой ценой? Любой ценой. Говорю как эксперт: сохранить любой ценой, потому что оно рушится», – резюмировал Зантария.

Итог заседания оказался очевидным: проблема признана всеми участниками. Разногласия существуют не в необходимости сохранения памятников, а в выборе механизмов. Одни предлагают усилить государственный контроль и осторожно привлекать частный капитал. Другие считают, что без передачи части объектов инвесторам восстановление невозможно. Однако общий вывод оказался единым: действующая система требует изменений, а время становится главным фактором риска. Каждый год промедления означает потерю части исторического наследия Абхазии – того, что невозможно восстановить после окончательного разрушения.

Об этом сообщает Апсныпресс.