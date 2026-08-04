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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ

Новости Вторник, 04 августа 2026 20:14
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В КМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с министром энергетики Баталом Мушба, на которой обсудили ситуацию на топливном рынке республики. Основной темой стали перебои с поставками бензина, вызванные логистическими сложностями на территории Российской Федерации.

Батал Мушба отметил, что Министерство энергетики по поручению президента и Правительства ежедневно отслеживает ситуацию. Из Российской Федерации в Абхазию со вчерашнего дня отгружено около 1600 тонн бензина АИ-92. В ближайшие два дня ожидается поступление 350 тонн топлива, еще 600 тонн - в течение недели. Дополнительные объемы планируется получить в течение 10-15 дней.

Министр отметил, что поставки топлива в республику продолжаются в приоритетном порядке благодаря взаимодействию с российскими коллегами. При этом действующие ограничения на отпуск бензина носят временный и вынужденный характер, они необходимы для сохранения имеющихся запасов и обеспечения максимально широкого круга потребителей. Ситуация с дизельным топливом уже стабилизируется, и его отпуск на автозаправочных станциях возобновляется без ограничений.

Владимир Делба подчеркнул, что приоритет в обеспечении горюче-смазочными материалами сохраняется за службами здравоохранения, обороны, правоохранительными органами, коммунальными службами и другими социально значимыми организациями.

Премьер-министр отметил, что президент, Правительство, Министерство энергетики совместно с российскими партнерами в круглосуточном режиме контролируют ситуацию и принимают меры для скорейшего сокращения дефицита топлива на АЗС республики.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 20:40

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