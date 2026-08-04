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Абхазия Информ

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ И ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:35
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ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ И ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с гендиректором Центра народной дипломатии, депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым. Стороны рассмотрели укрепление российско-абхазского сотрудничества в сфере образования, науки и молодежной политики.

Особое внимание уделили работе филиала Центра в Абхазии, действующего с конца 2025 года.

В частности, был отмечен флагманский проект «Международное Техно Наставничество», в рамках которого школьников республики знакомят с инженерными профессиями на базе АГУ и Новосибирского государственного технического университета.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:36

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