ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ И ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ В АБХАЗИИ
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с гендиректором Центра народной дипломатии, депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым. Стороны рассмотрели укрепление российско-абхазского сотрудничества в сфере образования, науки и молодежной политики.
Особое внимание уделили работе филиала Центра в Абхазии, действующего с конца 2025 года.
В частности, был отмечен флагманский проект «Международное Техно Наставничество», в рамках которого школьников республики знакомят с инженерными профессиями на базе АГУ и Новосибирского государственного технического университета.
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