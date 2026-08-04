ФОНД «МОЯ ИСТОРИЯ» ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 24 ТЫСЯЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Общеобразовательные учреждения Абхазии получат крупную партию учебной литературы. Общий тираж переданных книг составляет 24 003 экземпляра. Передача учебников стала результатом договоренностей, достигнутых на встрече министра просвещения Республики Абхазия Ханы Гунба с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым в Сухуме.
Организатором поставки и донором выступает Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Перечень поступившей учебной литературы по предметам и классам:
Русский язык и литература:
«Русский язык. Азбука» для 1 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Русский язык» для 1 класса.
«Русский язык» для 2 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Русский язык» для 3 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Русский язык» для 4 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Русский язык» (базовый уровень) для 10–11 классов.
Математика и алгебра:
«Математика» (базовый уровень) для 5 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Математика» (базовый уровень) для 6 класса (ч. 1 и ч. 2).
«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 7 класса.
«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 8 класса.
«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 9 класса.
Естественно-научные предметы:
«География» для 8 класса.
«География» для 9 класса.
«Физика» (базовый уровень) для 8 класса.
«Физика» для 9 класса.
Информатика:
«Информатика» (базовый уровень) для 10 класса.
«Информатика» (базовый уровень) для 11 класса.
Линейка учебной литературы предназначена для обновления книжного фонда школ республики и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.
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