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Абхазия Информ

ФОНД «МОЯ ИСТОРИЯ» ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 24 ТЫСЯЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:33
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ФОНД «МОЯ ИСТОРИЯ» ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ 24 ТЫСЯЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Общеобразовательные учреждения Абхазии получат крупную партию учебной литературы. Общий тираж переданных книг составляет 24 003 экземпляра. Передача учебников стала результатом договоренностей, достигнутых на встрече министра просвещения Республики Абхазия Ханы Гунба с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым в Сухуме.

Организатором поставки и донором выступает Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Перечень поступившей учебной литературы по предметам и классам:

Русский язык и литература:

«Русский язык. Азбука» для 1 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Русский язык» для 1 класса.

«Русский язык» для 2 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Русский язык» для 3 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Русский язык» для 4 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Русский язык» (базовый уровень) для 10–11 классов.

Математика и алгебра:

«Математика» (базовый уровень) для 5 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Математика» (базовый уровень) для 6 класса (ч. 1 и ч. 2).

«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 7 класса.

«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 8 класса.

«Математика. Алгебра» (базовый уровень) для 9 класса.

Естественно-научные предметы:

«География» для 8 класса.

«География» для 9 класса.

«Физика» (базовый уровень) для 8 класса.

«Физика» для 9 класса.

Информатика:

«Информатика» (базовый уровень) для 10 класса.

«Информатика» (базовый уровень) для 11 класса.

Линейка учебной литературы предназначена для обновления книжного фонда школ республики и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:35

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