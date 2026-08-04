МИНЭНЕРГО ПРОВЕРИЛО РАБОТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра энергетики Абхазии Давид Габелия вместе с делегацией Минэнерго посетил район в рамках Года села, объявленного президентом Бадрой Гунба.⠀
В Хяцхе делегация осмотрела участок реконструкции линии 0,4 кВ. С 5 августа в селе начнут устанавливать современные приборы учета электроэнергии.⠀
В Галском РЭС Давид Габелия и руководитель районного филиала «Черноморэнерго» Нияз Джгереная обсудили основные проблемы электроснабжения и дальнейшие работы в районе.⠀
Делегация также посетила Ингурскую ГЭС, где с директором станции Леваном Мебония обсудили работу объекта и взаимодействие энергетических служб.
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