«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках производственной программы в селе Хяцха Галского района ведется активная реконструкция изношенных сетей 0,4 кВ. Энергетики Галского филиала РУП «Черноморэнерго» проводят замену линий электропередачи на современный изолированный провод (СИП) и устанавливают надежные железобетонные опоры.
Как сообщил заместитель главного инженера Гиоргий Гвилия, работы на трансформаторной подстанции №7 уже завершены, а на КТП №4 – вышли на финальную стадию.
Реализация проекта позволит не только обеспечить жителей стабильным электричеством, но и значительно снизить потери в сетях.
«Реализация данного проекта позволит повысить уровень надежности электроснабжения потребителей, снизить технические и коммерческие потери и обеспечить более эффективную эксплуатацию распределительных сетей», – подчеркнул Гиоргий Гвилия.
В ближайшее время в селе начнут установку приборов учета электроэнергии.
Внедрение системы контроля расхода электроэнергии способствует сокращению коммерческих и технических потерь и улучшению показателей качества напряжения в распределительной сети.
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