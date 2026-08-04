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Абхазия Информ

СЕЛАМ АБХАЗИИ ВЫДЕЛЯЮТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ, НО ЗАЯВКУ ПОКА ПОДАЛО ТОЛЬКО СЕЛО АБГАРХУК

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:28
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СЕЛАМ АБХАЗИИ ВЫДЕЛЯЮТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ, НО ЗАЯВКУ ПОКА ПОДАЛО ТОЛЬКО СЕЛО АБГАРХУК

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел заседание комиссии по развитию сельских территорий. В повестку дня было включено пять вопросов. Первым участники заседания рассмотрели вопрос оказания финансовой поддержки сёлам Абхазии.

Джансух Нанба выразил обеспокоенность пассивностью глав сельских администраций.

«Хочу ещё раз обратиться к главам сёл с просьбой ускорить подготовку и подачу заявок в Министерство сельского хозяйства. Это необходимо, чтобы комиссия могла своевременно их рассмотреть. На сегодняшний день поступила только одна заявка – от села Абгархук. Очень хотелось бы, чтобы активность была выше», – констатировал вице-премьер.

В связи с объявлением 2026 года Годом села у в рамках программы «Развитие сельских территорий» всем селам Абхазии выделяется по одному миллиону рублей.

Участники заседания также рассмотрели проекты, отложенные на предыдущих заседаниях комиссии для доработки. Министерство сельского хозяйства представило обновлённые бизнес-планы.

Кроме того, члены комиссии проверили конкурсные документы на закупку материалов и оборудования для развития питомников и рыбоводства.

«На прошлом заседании мы рассмотрели заявки по этим направлениям, – отметил Нанба. – Одобренные проекты переходят на следующий этап: объявляется тендер на закупку всего необходимого для их реализации».

Четвертым вопросом повестки стало рассмотрение первых заявок от аграриев, планирующих создавать и развивать предприятия по производству и переработке сельхозпродукции.

Участники встречи обсудили организационные и текущие вопросы реализации программы «Развитие сельского хозяйства – 2026».

Подробности, касающиеся единственной заявки села Абгархук, озвучил помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун. Проект сформирован на сумму 1 000 000 рублей.

«По решению актива села деньги направят на ремонт фасада Абгархукской средней школы. Документы полностью соответствуют требованиям программы. Пакет уже обработан и передается в Министерство финансов на согласование и исполнение. Всё проверено, вопросов нет, проект принимаем в работу», – резюмировал Аргун.

Далее заседание продолжилось без журналистов.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:30

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