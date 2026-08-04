ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча министра Олега Барциц с генеральным директором Центра народной дипломатии, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрием Савельевым.

В ней приняли участие референт Департамента стратегического сотрудничества МИД Республики Абхазия Александр Хаджимба и координатор филиала Центра народной дипломатии в Республике Абхазия Валерия Мановицкая.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития абхазо-российского сотрудничества, в том числе расширения гуманитарных связей, реализации совместных общественных и образовательных инициатив, а также укрепления взаимодействия в рамках проектов народной дипломатии.

Особое внимание было уделено вопросам развития международных гуманитарных контактов, поддержки молодежных и культурных обменов, а также продвижения совместных инициатив, направленных на укрепление взаимопонимания и доверия между народами Республики Абхазия и Российской Федерации.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии партнерских связей, отвечающих интересам Республики Абхазия и Российской Федерации.