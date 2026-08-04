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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ФИНИШИРОВАЛ ТРЕТЬИМ НА ЭТАПЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:25
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ДМИТРИЙ ГВАЗАВА ФИНИШИРОВАЛ ТРЕТЬИМ НА ЭТАПЕ GT WORLD CHALLENGE EUROPE

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава занял третье место в зачете Bronze Cup на втором этапе GT World Challenge Europe, который прошел на автодроме «Маньи-Кур» во Франции. Вместе с напарником Лорисом Кабиру экипаж поднялся на подиум по итогам второй гонки этапа, заработав важные очки в чемпионате.

По словам спортсмена, заезд оказался непростым из-за нескольких периодов Full Course Yellow и последовавших рестартов, которые повлияли на ход гонки. Несмотря на это, экипаж сохранил высокий темп и сумел финишировать в тройке сильнейших.

«Несколько периодов Full Course Yellow и рестартов немного спутали нам карты, но у нас был хороший темп, и мы смогли подняться на подиум. Конечно, хотелось большего, но это важные очки для чемпионата», – отметил Дмитрий Гвазава.

Гвазава также рассказал, что нынешний сезон проходит для него в новых условиях. Впервые выступая на Porsche GT3 R, он продолжает привыкать к болиду и рассчитывает полностью раскрыть его потенциал до конца сезона.

«Машина мне нравится, и я надеюсь, что до конца сезона смогу полностью к ней адаптироваться и стабильно показывать хорошие результаты», – сказал спортсмен.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:27

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