В АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ ПО ДОМИНО

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата Республики Абхазия по домино. Награды спортсменам вручили вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и министр иностранных дел Олег Барциц.

Чемпионат стартовал в июле и проходил в необычном формате. На первом этапе в парном разряде приняли участие 40 спортсменов, составивших 20 пар. По итогам 25 туров шесть сильнейших пар (12 участников) вышли в индивидуальную стадию плей-офф, где после 13 туров определились победители и призеры.

Чемпионом Республики Абхазия стал Саид Ашуба. Серебряную медаль завоевал Айнар Пилия, бронзовым призером стал Алмас Габуния.

Поздравляя спортсменов, Таращ Хагба отметил высокий уровень подготовки участников и подчеркнул, что абхазские доминоисты достойно представляют республику на международной арене. По его словам, национальная сборная готовится к участию в чемпионате мира, который пройдет в октябре в Испании.

Вице-премьер также напомнил, что в конце прошлого года президент Бадра Гунба принял президента Международной федерации домино Мануэля Окендо, в ходе встречи обсуждалась подготовка к проведению чемпионата мира по домино в Абхазии в 2027 году.

Хагба поблагодарил руководство страны за поддержку этого проекта и отдельно отметил содействие Министерства иностранных дел в решении вопросов, связанных с участием абхазских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в получении виз.

Министр иностранных дел Олег Барциц, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнул, что продвижение Абхазии, ее спорта, культуры и молодежных связей остается одним из приоритетов внешнеполитического ведомства.

«Мы направляем все свои усилия и возможности на то, чтобы Абхазия как можно громче звучала в мире и была представлена наиболее широко. Несмотря на существующие сложности, мы продолжим делать все возможное, чтобы наши спортсмены могли участвовать в крупнейших международных соревнованиях», – отметил Барциц.

По его словам, Министерство иностранных дел последовательно поднимает вопрос обеспечения участия абхазских спортсменов в международных турнирах, в том числе на площадке Женевских международных дискуссий, считая недопустимым ограничение гуманитарных, культурных и спортивных контактов.

Завершая церемонию, Таращ Хагба и Олег Барциц поздравили победителей и призеров чемпионата, пожелав им новых спортивных достижений и успешного выступления на международной арене.