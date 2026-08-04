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Абхазия Информ

ПЯТЬ БОКСЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:21
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ПЯТЬ БОКСЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. 22 августа представители Абхазии проведут сразу пять поединков на профессиональном ринге в Москве и Сочи. В Москве на арене «Крылья Советов» состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого выступят два наших соотечественника.

Федерацию профессионального бокса Абхазии представит Дмитрий Палавандзия. В полутяжелом весе он проведет шестираундовый поединок против Даниила Серегина.

Еще один представитель Абхазии, Погос Зопунян, встретится на ринге с Алишером Ашуровым. Их бой в первом полусреднем весе рассчитан на четыре раунда.

В этот же день в Сочи на курорте «Красная Поляна» пройдет большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions. После полуторагодичного перерыва на ринг вернется абхазский боксер Игорь Адлейба. Его соперником станет Василий Поднебесный (0-6-2). Поединок пройдет в среднем весе и будет рассчитан на шесть раундов.

Также в рамках вечера RCC Boxing Promotions свои поединки проведут представители Абхазии Герман Арджения и Нестор Джанба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:23

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