В ТКУАРЧАЛЕ РЕШАТ МНОГОЛЕТНЮЮ ПРОБЛЕМУ С МУТНОЙ ВОДОЙ ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ

Герман Качарава совместно с начальником Управления капитального строительства Демиром Гамисония провели инспекционный выезд и лично осмотрели головное сооружение Ткуарчалского водопровода (водозаборный узел).

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба и на основании обращения главы Администрации района Германа Качарава, в ближайшее время начаться работы по реконструкции головного сооружения Ткуарчалского водопровода.

На протяжении многих лет жителям города доставляла серьезные неудобства проблема качества питьевой воды: каждый раз во время обильных осадков и сильных ливней из кранов в домах горожан текла мутная вода.

Глава района и руководитель УКС оценили текущее техническое состояние головных сооружений и определили первоочередной комплекс строительно-ремонтных работ. Планируемые мероприятия позволят кардинально улучшить систему очистки и фильтрации, а также гарантировать подачу качественной питьевой воды в дома вне зависимости от погодных условий.

Работы по модернизации головного сооружения водопровода начнутся в самое ближайшее время.