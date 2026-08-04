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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА НОШЕНИЕМ ОРУЖИЯ

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:19
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В АБХАЗИИ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА НОШЕНИЕМ ОРУЖИЯ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия активизировало мероприятия по контролю за ношением огнестрельного оружия в общественных местах – в частности, в кафе и ресторанах.

Правоохранители напоминают: незаконное хранение, ношение и перевозка оружия влекут за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По поручению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут подобные рейды будут продолжены на регулярной основе. В МВД подчёркивают, что такая работа – важная часть системной деятельности по снижению криминогенной напряженности и обеспечению безопасности граждан.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:20

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