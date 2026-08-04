ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Депутаты рассмотрели проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации от 8 августа 2017 года».

В обсуждении законопроекта принял участие замминистра здравоохранения Республики Абхазия Олег Отырба.

Данный протокол был подписан в Москве 16 марта 2026 года. Вносимое изменение дополняет Соглашение 2017 года новой статьей, которая направлена на облегчение доступа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, к получению бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях России.

Для подтверждения права на бесплатное лечение в Российской Федерации им достаточно предъявить документы, перечисленные в пунктах 2 и 3 Приложения № 1 к Соглашению 2017 года:

– паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве Российской Федерации, или свидетельство о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, – для детей в возрасте до 14 лет;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).

По итогам рассмотрения члены комитета единогласно поддержали проект закона и рекомендовали Парламенту принять его на следующем заседании сессии.