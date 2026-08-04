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Абхазия Информ

СПАСАТЕЛИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В «СИРИУСЕ»

Новости Вторник, 04 августа 2026 17:14
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СПАСАТЕЛИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В «СИРИУСЕ»

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. На федеральной территории «Сириус» состоялось четвёртое физкультурное мероприятие, приуроченное к Международному дню спасателя на воде, который в России отмечается 31 июля. Во второй раз подряд в них приняла участие команда из Абхазии – спасатели пляжных территорий Гулрыпшского района «Агудзера».

Чрезвычайное ведомство республики на мероприятии представлял начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа. По его словам, участие районных спасателей в турнире такого уровня – важный шаг к решению давно назревшей проблемы безопасности на воде.

«К сожалению, вопрос нехватки квалифицированных спасателей на городских пляжах сегодня стоит в Абхазии крайне остро. Мы приветствуем любые инициативы, повышающие профессиональный уровень тех, от кого напрямую зависят человеческие жизни. Опыт, полученный в «Сириусе», бесспорно полезен для совершенствования системы спасения на наших пляжах, и я убеждён, что активно включиться в эту работу должны администрации всех городов и районов», – подчеркнул Тенгиз Сабуа.

Финальный этап соревнований на пляже отеля «Бархатные сезоны» собрал шестнадцать команд. Участникам предстояло пройти шесть испытаний, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям: «Бег-плавание-бег», заплыв на лодке, спасение на воде с использованием спецснаряжения и сап-досок, оказание первой помощи пострадавшему, а также задержка дыхания под водой.

Соревнования, организованные администрацией «Сириуса» при поддержке ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю, позволяют спасателям из разных стран обмениваться опытом и оттачивать навыки оперативного реагирования.

По итогам двух этапов абсолютным победителем стала команда из «Бридж Резорт», серебро – у «Конгресса», бронзу завоевали представители пляжа курорта «Роза Хутор».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2026 17:17

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