ГЛАВА МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко министр здравоохранения Республики Абхазия Астамур Гуния прибыл в Москву с рабочим визитом. В первый день рабочей недели Астамур Гуния встретился с замминистра здравоохранения Российской Федерации Андреем Плутницким. После встречи он ознакомился с деятельностью ведущих учреждений Минздрава РФ:
– ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»;
– ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России;
– ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова»;
– ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова».
В рамках визита запланированы важные встречи, включая встречу с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, а также переговоры с руководителями Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, профильных департаментов.
Эти встречи позволят обсудить ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения.
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