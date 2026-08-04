35 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ РОССИИ ОТКРОЮТ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 августа 2026 г. Абхазия-Информ. 20 сентября в Абхазии откроют 35 избирательных участков для голосования в день выборов в госдуму России. Участки будут работать с 08:00 до 20:00 в Сухуме, Сухумском, Гагрском, Гудаутском, Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.

Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в Абхазии или приехавшие в гости, а также жители Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты.

Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Выборы в Единый день голосования в РФ пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября, в Абхазии участки будут открыты 20 сентября.