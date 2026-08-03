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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДАЯ АБХАЗИЯ»

Новости Понедельник, 03 августа 2026 17:32
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В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» стартует 7 августа в Сухуме, в Абхазском госуниверситете. Мероприятие объединит 600 активистов для перезапуска движения и открытия новой главы в истории общественной дипломатии Абхазии и России.

В ходе форума, организуемого при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту, состоится учредительный съезд движения. Участники примут обновленную программу, утвердят новую редакцию Устава и изберут руководство, передав эстафету молодому поколению лидеров.

«Проект развивает двусторонние молодежные инициативы и закрепляет новый этап взаимодействия с российскими партнерскими организациями», – отмечается в пресс-релизе.

По словам вице-премьера, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараща Хагба, современная молодежная политика – это прежде всего создание эффективных социальных лифтов.

Задача общественного движения – формирование среды, в которой каждый молодой человек сможет раскрыть свои способности и внести вклад в развитие страны.

Первый председатель «Молодой Абхазии», министр по чрезвычайным ситуациям Алиас Авидзба напомнил, что организация, созданная в 2008 году, заложила прочный фундамент молодежного активизма.

«Последние десять лет были периодом переосмысления, но данный форум знаменует долгожданный перезапуск и новую отправную точку. Проведение учредительного съезда и передача эстафеты молодым открывают амбициозную главу в истории движения», – отметил Авидзба.

Среди ключевых партнеров мероприятия выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), чей опыт ляжет в основу сессии по безопасности и добровольчеству. АНО «Больше, чем путешествие» представит трек по развитию молодежного туризма, а «Молодежка Народного фронта» и Центр «Воин» поделятся практиками гражданского и военно-патриотического воспитания. Российское общество «Знание» направит авторитетных лекторов для встреч с участниками, а для творческой молодежи пройдет мастер-класс от руководителя центра развития КВН и вице-чемпиона Высшей лиги, которые расскажут о возможностях игры как социального лифта.

Статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов подчеркнул, что запуск обновленного формата движения открывает новые возможности для самореализации талантливой молодежи, интеграции ее инициатив в международные проекты и создания современной системы поддержки лидеров. Он отметил особую ценность пространства форума для развития социального проектирования и грантовой поддержки. Российская сторона готова делиться лучшими практиками проектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Абхазские активисты уже присоединяются ко многим из них и с этого года могут участвовать в грантовом конкурсе Росмолодежи, что сформирует крепкую основу для поддержки молодежных инициатив партнеров.

Программа форума включает четыре направления: военно-патриотическое воспитание, развитие добровольчества среди спасателей, работа молодежных медиа и международное сотрудничество.

Организаторы уделят внимание грантовым инструментам Росмолодежи, открывающим для абхазских активистов новые возможности финансирования проектов. В первый день состоится подписание соглашений о долгосрочном сотрудничестве в сфере образования и волонтерства между ведущими структурами двух стран. Второй день, 8 августа, посвятят профессиональному развитию, а специальными гостями этого трека станут олимпийский чемпион Арсен Далалоян и заслуженный мастер спорта РФ Денис Царгуш.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2026 17:34

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