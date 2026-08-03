КАМПАНИЮ ПО ДЕИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖАЛИ С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА ТУРЦИИ

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Кампания абхазской диаспоры в Турции за прекращение изоляции Абхазии получила публичную трибуну в стенах турецкого парламента. 27 июля заместитель председателя парламентской фракции «Новый путь» (Yeni Yol) Сельчук Оздаг (Selçuk Özdağ) выступил на пресс-конференции в Великом национальном собрании Турции, посвятив свою речь вопросам транспортного сообщения с Абхазией и признания абхазских паспортов.

Как сообщает Telegram-канал «Окно», в своем выступлении Оздаг подчеркнул, что не ставит под сомнение официальную позицию Анкары по статусу Абхазии, но настаивает на разграничении политического признания и гуманитарных вопросов.

«Турция не признает Абхазию как независимое государство... Но непризнание статуса государства и игнорирование живущих там людей – не одно и то же», – заявил депутат, добавив, что молодой человек, родившийся в Абхазии, не должен лишаться возможности вернуться в университет из-за непризнанного паспорта, а больной – возможности приехать на лечение.

Оздаг предложил турецким властям изучить юридические возможности принятия абхазских паспортов в качестве документов, ограниченно удостоверяющих личность и дающих право на передвижение, не меняя при этом официальной позиции по статусу Абхазии. В качестве прецедента он сослался на административные механизмы, применяемые Великобританией и Тайванем в отношении спорных территорий, – к этой аргументации ранее прибегали и другие участники кампании по деизоляции.

Депутат также назвал конкретные направления возможного морского сообщения:

«Между Трабзоном и Сухумом, а по возможности и между Самсуном и Сухумом, необходимо запустить пассажирские рейсы с уровнем контроля, снимающим озабоченность сторон по вопросам безопасности и таможни», – заявил он, добавив, что следует проработать условия открытия гражданского авиасообщения между Сухумом и Турцией с частотой один-два рейса в неделю.

Помимо абхазской темы, Оздаг затронул в своем выступлении и положение гагаузов Молдовы – тюркоязычного православного народа, – призвав Турцию защищать и их права.

Текст выступления опубликован на официальном сайте Великого национального собрания Турции (https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?Id=41ceeaa0-1e06-4b3a-ba15-019fa4154ae2&fbclid=IwdGRjcATVWoJjbGNrBNVaXXBkb2YBZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeGVmOAzkuCUy1BCrfVI0lWWqzh87Vy9Cz3o3ohvXYVI0YudN3O0QbIuSy-vE_aem_ldwZClOUFNQWAWm7l3W28Q).

Видео также распространила на своем YouTube-канале Федерация кавказских ассоциаций (KAFFED) (https://www.youtube.com/watch?v=_eqeqrRlt9c), а среди турецких СМИ новость подхватили издания SonDakika.com (https://www.sondakika.com/politika/haber-ozdag-dan-abhazya-ve-gagavuzlar-icin-seyahat-oneri-20092302/), Haberler (https://www.haberler.com/amp/selcuk-ozdag-dan-hukumete-abhaz-pasaportu-ve-sohum-20092171-haberi/), El Muhabir (https://elmuhabir.com/ozdag-abhazlara-uygulanan-tecrit-asilmali), Gazete Arena (https://www.gazetearena.com/ozdagdan-samsun-sohum-seferleri-cagrisi), что свидетельствует о том, что тема деизоляции Абхазии вышла за пределы диаспоральной и партийной повестки и попала в общенациональное информационное поле.

Также Сельчук Оздаг прокомментировал свое выступление в своем аккаунте X (бывш. Twitter) (https://x.com/SelcukGeyveli/status/2082403611376574582):

«Тяжелая изоляция, сохраняющаяся в Абхазии более 30 лет, превращает студентов, пациентов и семьи в жертв политических споров... Турция должна поддержать Абхазию в этом вопросе и взять на себя ведущую роль в дипломатическом урегулировании».

Выступление депутата стало продолжением кампании, начатой в конце июня представителями абхазской диаспоры и поддержанной турецкой Партией труда (Emek Partisi), Кавказским комитетом солидарности с Абхазией и другими общественными организациями. Цели этого общественного движения – признание абхазских паспортов, восстановление морского и воздушного сообщения с Сухумом и, в перспективе, признание независимости Республики Абхазия – теперь прозвучали с трибуны Великого национального собрания Турции от лица представителей турецких политических сил.

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Фракция «Новый путь» была образована в турецком парламенте в начале 2025 года и объединяет депутатов трех оппозиционных партий – Партии счастья (Saadet Partisi), Партии демократии и прогресса (DEVA Partisi) и Партии будущего (Gelecek Partisi). Объединение позволило партиям сохранить фракционный статус и координировать законодательную деятельность. По состоянию на июль 2026 года фракция насчитывает 20 депутатов, ее председателем является Мехмет Эмин Экмен (Mehmet Emin Ekmen), заместителями – Бюлент Кая (Bülent Kaya) и Сельчук Оздаг (Selçuk Özdağ).

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