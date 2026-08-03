ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 103%
Новости Понедельник, 03 августа 2026 17:21
Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. По итогам семи месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд 536,2 млн рублей, что на 19,0 млн рублей больше аналогичного периода 2025 года.
План по начислению таможенных платежей за семь месяцев 2026 года выполнен на 103%.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДАЯ АБХАЗИЯ»
- КАМПАНИЮ ПО ДЕИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖАЛИ С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА ТУРЦИИ
- У МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО ПРОЕКТА
- ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП ЛАГЕРЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ «АХЬЫШЬТРАХЬ-2026»
- МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ НА МАРШРУТЕ К ОЗЕРУ РИЦА