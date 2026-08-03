У МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО ПРОЕКТА

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. До 15 сентября открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты» – еще одна возможность для молодежи Абхазии получить поддержку на реализацию собственной идеи. Участниками конкурса могут стать граждане Республики Абхазия и Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Подать заявку также могут победители предыдущих сезонов конкурса, если они завершили реализацию своих проектов и представили необходимую отчетность.

Максимальный размер гранта составляет 1 миллион рублей. Финансовую поддержку можно получить на реализацию проектов в самых разных направлениях – от добровольчества, спорта, культуры и образования до экологии, науки и развития молодежных инициатив.

Начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба призвал молодых людей активно участвовать в конкурсе.

«Если у вас есть идея проекта, направленного на решение актуальных задач Республики Абхазия или развитие молодежной среды, обязательно подавайте заявку. Грантовый конкурс – это реальная возможность получить поддержку и воплотить в жизнь инициативы, которые принесут пользу нашей республике», – отметил он.

Конкурс помогает молодым авторам воплощать в жизнь социально значимые идеи, создавать новые проекты и развивать свои инициативы при грантовой поддержке.