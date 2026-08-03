ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП ЛАГЕРЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ «АХЬЫШЬТРАХЬ-2026»

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Завершился третий этап Международного летнего молодежного лагеря соотечественников «Ахьышьтрахь-2026». Его участниками стали молодые представители абхазской диаспоры из Турции и Германии, а также воспитанники лицеев-интернатов Республики Абхазия.

Организатором проекта выступает Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации. При содействии полномочного представителя Республики Абхазия в Германии Хиблы Амичба впервые участие в лагере приняли молодые соотечественники из Германии.

Проект «Ахьышьтрахь» направлен на укрепление связей молодых представителей абхазской диаспоры с исторической Родиной, сохранение национальной культуры, традиций, языка и исторической памяти. В ходе программы участники знакомятся с историей и современной жизнью Республики Абхазия, ее культурным наследием, посещают памятные места, а также принимают участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Проект способствует укреплению связей молодых представителей абхазской диаспоры с исторической Родиной и дальнейшему развитию взаимодействия с абхазскими общинами за рубежом.