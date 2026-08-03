МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ НА МАРШРУТЕ К ОЗЕРУ РИЦА

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, на туристическом маршруте по дороге к озеру Рица состоялось совместное рейдовое мероприятие Управления Госавтоинспекции и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Абхазия.

В ходе проверки особое внимание уделялось законности и безопасности пассажирских перевозок. Сотрудники ведомства выявляли автомобили, не соответствующие установленным техническим нормам и требованиям. В частности, проверялись транспортные средства, подвергшиеся незаконной переделке - в том числе те, в которых были добавлены дополнительные, не предусмотренные конструкцией пассажирские места.

По результатам рейда выявлено более 20 нарушителей, пренебрегавших нормами перевозки граждан. У водителей отсутствовали лицензии на осуществление перевозки пассажиров. В отношении нарушителей составлены соответствующие административные материалы.

Кроме того, сотрудниками ГАИ оформлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Рейдовые мероприятия на туристическом маршруте будут продолжены – это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и обеспечить соблюдение законодательства в сфере туристических услуг.

Об этом сообщает сайт МВД.