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Абхазия Информ

НАЧАЛИСЬ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПИРСЕ У СУХУМСКОЙ КОЛОННАДЫ

Новости Понедельник, 03 августа 2026 17:10
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НАЧАЛИСЬ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПИРСЕ У СУХУМСКОЙ КОЛОННАДЫ

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. На пирсе у Сухумской колоннады в столице стартовали демонтажные работы – это первый этап масштабного проекта по восстановлению знакового городского объекта. Сейчас проект нового пирса находится на экспертизе и проходит процедуру согласования. Предварительно проект был согласован с Градостроительным советом.

Также за него проголосовали более 11 тысяч человек.

Параллельно с демонтажом специалисты ведут изыскательские работы. После завершения демонтажа начнутся основные строительные работы.

Финансирование реконструкции пирса будет осуществлено Краснодарским краем.

Городские власти уделяют проекту особое внимание. Пирс – не просто инфраструктурный объект, а важная часть исторического облика Сухума. У него богатая история, он прочно вошёл в городской ландшафт и остаётся одним из любимых мест у жителей и гостей столицы.

В администрации города подчёркивают: реконструкция будет выполнена с бережным отношением к историческому наследию, а обновлённый пирс станет ещё более удобным и безопасным. Отмечено, что объект восстановят в лучшем виде – так, чтобы он сохранил свой узнаваемый облик и при этом отвечал современным требованиям.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2026 17:12

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