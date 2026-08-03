НАЧАЛИСЬ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПИРСЕ У СУХУМСКОЙ КОЛОННАДЫ

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. На пирсе у Сухумской колоннады в столице стартовали демонтажные работы – это первый этап масштабного проекта по восстановлению знакового городского объекта. Сейчас проект нового пирса находится на экспертизе и проходит процедуру согласования. Предварительно проект был согласован с Градостроительным советом.

Также за него проголосовали более 11 тысяч человек.

Параллельно с демонтажом специалисты ведут изыскательские работы. После завершения демонтажа начнутся основные строительные работы.

Финансирование реконструкции пирса будет осуществлено Краснодарским краем.

Городские власти уделяют проекту особое внимание. Пирс – не просто инфраструктурный объект, а важная часть исторического облика Сухума. У него богатая история, он прочно вошёл в городской ландшафт и остаётся одним из любимых мест у жителей и гостей столицы.

В администрации города подчёркивают: реконструкция будет выполнена с бережным отношением к историческому наследию, а обновлённый пирс станет ещё более удобным и безопасным. Отмечено, что объект восстановят в лучшем виде – так, чтобы он сохранил свой узнаваемый облик и при этом отвечал современным требованиям.