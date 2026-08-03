ЧЛЕНЫ КОМИССИИ КОНКУРСА «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ОБЪЕЗЖАЮТ ДВОРЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и замдиректора Департамента ЖКХ столицы Елена Атепина побывали во дворе многоэтажного дома по адресу Инал-ипа, 3.

«Первый день начали объезжать город. Нам понравилось, всё убрано, аккуратно, чисто. Если также и другие горожане примут активное участие, было бы хорошо. Столичные коммунальные службы каждый день убирают город, но когда нам помогают, уютнее становится», – сказал Автандил Сурманидзе.

По словам Елены Атепиной, конкурс «Чистый город» направлен на привлечение большей активности жителей, предприятий и организаций, чтобы люди активно принимали участие и искренне ратовали за свой город.

«Мы утвердили оценочную комиссию, где обращаем внимание на многие вещи – прилегающая территория должна быть чистой. Мы посмотрели, здесь всё аккуратно. Покрашены гаражи. На каждом подъезде есть табличка с номером, Управа постаралась. Разговаривая с жителями, они очень довольны и все соблюдают здесь порядок и частоту. Это очень важно, что сами жители болеют за свой двор», – отметила Елена Атепина.

В течение недели комиссия конкурса «Чистый город» побывает во дворах претендентов и оценит готовность к финальной части и подведению итогов.

В этом году количество номинаций увеличилось: члены комиссии оценят самый благоустроенный район, детсадовский и школьный двор, лучший двор благоустроенный при активном участии жителей, лучший двор ведомственного жилищного фонда и самый благоустроенная территория предприятия.