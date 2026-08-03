 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ДОПУЩЕНЫ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 03 августа 2026 17:05
Оцените материал
(0 голосов)
НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ДОПУЩЕНЫ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Решением Комиссии по Государственной премии им. Д. И. Гулиа на конкурс по соисканию Государственной премии допущены:

Анзор Мукба. Анатолийские рассказы. (Романы, очерки).

Владимир Делба. Между храмом, стадионом и парком. (Рассказы).

Геннадий Аламиа. Бог и люди. (Стихотворения).

Нугзар Логуа. Живописные работы 2023-2025-х годов.

Руслан Хашиг. Матери, победившие горе. (Документальный фильм).

Зураб Джапуа, Наала Барциц. Нарты. Абхазский героический эпос. В 10-ти томах.

Астанда Кецба. Абхаз с необъятной душой. (Документальный фильм).

Государственная премия Республики Абхазия имени Д. И. Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры была учреждена в 1966 году. Первое награждение состоялось в 1967 году. Три премии вручаются раз в три года.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2026 17:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА ЧЛЕНЫ КОМИССИИ КОНКУРСА «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ОБЪЕЗЖАЮТ ДВОРЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.