НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ДОПУЩЕНЫ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Решением Комиссии по Государственной премии им. Д. И. Гулиа на конкурс по соисканию Государственной премии допущены:
Анзор Мукба. Анатолийские рассказы. (Романы, очерки).
Владимир Делба. Между храмом, стадионом и парком. (Рассказы).
Геннадий Аламиа. Бог и люди. (Стихотворения).
Нугзар Логуа. Живописные работы 2023-2025-х годов.
Руслан Хашиг. Матери, победившие горе. (Документальный фильм).
Зураб Джапуа, Наала Барциц. Нарты. Абхазский героический эпос. В 10-ти томах.
Астанда Кецба. Абхаз с необъятной душой. (Документальный фильм).
Государственная премия Республики Абхазия имени Д. И. Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры была учреждена в 1966 году. Первое награждение состоялось в 1967 году. Три премии вручаются раз в три года.
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