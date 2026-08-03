БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА

Бадра Гунба отметил, что за эти годы фестиваль стал настоящим праздником музыки и высокого искусства, которого с нетерпением ждут жители и гости страны.

Сухум. 3 августа 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава. Глава государства поздравил ее и весь народ Абхазии с открытием XXIV Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…».

Президент подчеркнул, что благодаря таланту, энергии и преданности своему делу Хиблы Герзмава Абхазия принимает выдающихся музыкантов, дирижеров и исполнителей мирового уровня. Это дает стране возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры.

Глава государства отметил, что считает особенно трогательным посвящение нынешнего фестиваля светлой памяти родителей. Этот личный и глубокий жест еще раз свидетельствует о любви к родной земле, уважении к истокам и верности семейным ценностям.

Бадра Гунба поделился впечатлениями от вчерашнего открытия фестиваля, отметив, что блистательное исполнение Хиблы Герзмава и выступление Большого джазового оркестра Петра Востокова произвели на зрителей незабываемое впечатление. Глава государства выразил уверенность, что концерты в Бедии и Пицунде также пройдут с большим успехом, подарят яркие эмоции и еще раз подтвердят высокий уровень этого проекта.

Президент поблагодарил Хиблу Герзмава за неизменную верность Абхазии, за любовь, которую она выражает не только словами, но и делами, подчеркнув, что в стране гордятся ее достижениями и всегда рады видеть дома.

Хибла Герзмава поблагодарила президента за поддержку и интерес к ее проектам. Она подчеркнула, что проведение фестиваля на родной земле имеет для нее особое значение, так как проект родился в Абхазии и посвящен памяти ее родителей. Также она отметила глубокое понимание главой государства роли культуры в развитии общества, подчеркнув, что именно культура делает страну и является самой главной политикой.

Хибла Герзмава подчеркнула, что Родина – это ее корни и истоки, отметила, что с удовольствием привозит в Абхазию программы, интересные и за пределами республики, и выразила признательность президенту за внимание к ней и к фестивалю.