Здесь представлены работы народного мастера по дереву Леонида Черкезия, различные изделия из бумажной лозы мастерицы Инны Салакая, авторские куклы Риммы Хашба, Саиды Ахуба и Ольги Кварчия. Много красочных вышитых панно из пряжи мулине, изделия из валяной шерсти. Один из стендов организаторы предоставили ярким детским поделкам. Выставку украсили и уменьшенные копии предметов абхазского быта из дерева, керамическая посуда, плетеные предметы, музыкальные инструменты. Большой интерес посетителей вызвали ювелирные изделия из серебряной нити, вышитые золотом и серебром башлыки и рубашки мастерицы Хандан Папба, а также уникальные кожаные изделия Эдема Когония и многое другое.

Сухум. 13 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Сухуме в Центре народного творчества им. И. Кортуа открылся первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии.

«Центр намерен содействовать развитию народного прикладного искусства Абхазии», - сказал корр. «Абхазия-Информ» организатор фестиваля, директор Центра Нури Кварчия.

Из года в год прилавки сувенирных магазинов и ларьков заполоняют безвкусные изделия из стран дальнего зарубежья, в частности китайского производства. Нури Кварчия с сожалением констатировал, что люди, приезжающие на отдых в Абхазию, не могут купить сувениры, произведенные в республике, так как их выбор очень ограничен.

Интерес же к изделиям прикладного искусства, народного промысла есть и у самих жителей Абхазии.

В Абхазии немало людей, которые помимо своей основной профессии, увлекаются прикладным творчеством, создают эксклюзивные изделия. Для кого-то такой вид деятельности становиться дополнительным заработком.

По словам Кварчия, «есть разные направления: это и резьба по дереву, плетение из разных природных материалов, возрождается бондарное ремесло, керамика, вязание, шитье национальной одежды, вышивка бисером, серебром, золотом, валяние из шерсти и многое другое».

«Наша задача – выявить новые таланты в народе. Мы уже создали базу данных мастеров, которые имеют определенный опыт и хотят сотрудничать с Центром. Уже изъявили желание более 30 народных умельцев. В базе данных их фотографии и вид деятельности. Будет издан и каталог. Я не боюсь сказать, но у нас есть люди, которые делают своими руками шедевры прикладного искусства, но они весьма скромны, не публичны. Сегодня много способов для продвижения прикладного искусства. Есть интернет, соцсети, но не все могут и хотят использовать эти возможности. Убежден, что участие в наших экспозициях поднимет самооценку мастеров и порадует посетителей», - убежден Кварчия.

В рамках фестиваля Ирина Валеева дала мастер-класс по валянию шерсти.

Нури Кварчия выступает за то, чтобы на школьных уроках труда детей обучали навыкам разных видов прикладного искусства.

«Если бы преподаватели абхазского языка и литературы, особенно в городских школах, могли бы наглядно показать, что такое амхара (хижина для новобрачных), ам7ъышъ и акала0 ( виды плетеных корзин), акуапей (черпак из тыквы), ауардын (арба), то уроки абхазского стали бы более увлекательными», - считает Кварчия.

Он выступает доброе соперничество, конкуренцию, которые будут способствовать развитию.

«Сегодня на фестивале мы безвозмездно выставляем работы мастеров. Это новогодний подарок нашим мастерам и посетителям. Приятно, что они нам сами представляют свои работы. Для нас важно, что они общаются, знакомятся, обмениваются опытом», - сказал Кварчия.

При Центре народного творчества им. И. Кортуа будет организована постоянно действующая выставка-продажа, куда могут обращаться все желающие мастера- прикладники.