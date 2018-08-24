АБИТУРИЕНТАМ ИЗ АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОСТУПИТЬ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Как рассказала замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич, Соглашение разработано в целях реализации статьи 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, согласно которой стороны Соглашения осуществляют согласованные меры, направленные на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций.

Сухум. 13 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Школьникам и абитуриентам из Абхазии будет проще поступить на учёбу в российские средние и высшие учебные заведения. Соответствующее межправительственное соглашение Госдума ратифицировала 13 декабря, сообщает «Парламентская газета», https://www.pnp.ru

Документ был подписан 18 декабря 2017 года в Москве и устанавливает признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях обеих стран по образовательным программам, которые прошли аккредитацию в соответствии с законодательством каждого из государств.

Сказано, что подразумевается предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. То есть выпускник бакалавриата российского вуза может продолжить обучение в магистратуре высшего учебного заведения, расположенного на территории Абхазии и наоборот.

Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что сейчас на основании документов об образовании, полученных в Абхазии, абитуриенты из республики не могут поступать в российские вузы либо этот вопрос решается в результате сложных дипломатических переговоров.

Сейчас в России учится 1691 студент из Абхазии, 919 из них — платно.